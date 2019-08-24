شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على ديكاداها بهدف في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره ديكاداها الصومالي والتي تجمع الفريقين حاليا بملعب الجيش ببرج العرب بإياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع ومحمد حسن وفرجاني ساسي وكريم بامبو ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وضغط الزمالك مبكرا على الفريق الصومالي وتحضير من جانبي الملعب لفتح ثغرة بدفاعات ديكاداها وبدأت أول الهجمات عن طريق تمريرة من شيكابالا طولية ساقطة لكريم بامبو داخل المنطقة يحاول تسديدها لكنها تفتقد الخطورة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

ويستمر ضغط الزمالك ويحصل الفريق على ركنية بعد عرضية من حازم إمام لكنها تمر من أمام الدفاع بدون خطورة بعدها يكثف الزمالك هجماته ويمرر جمعة عرضية داخل المنطقة تخرج من المنطقة لتصل لمحمد حسن الذي يسددها وتخرج ركنية جديدة في الدقيقة التاسعة .

وتتوالى محاولات الفريق وخاصة من الجانب الأيمن عن طريق شيكابالا وحازم إمام والذي حاول المرور وحصل على ركلة حرة مرت عرضية يستقبلها محمود علاء برأسية لكنها في الشباك من الخارج .

وتدنو السيطرة تماما من الزمالك ويحصل الفريق على أكثر من ركلة ركنية وكرات ثابتة في محاولة من الفريق الصومالي للدفاع ضد هجمات المارد الأبيض .

Advertisements

ومن لعبة هات وخد بين مصطفى محمد وشيكابالا يضعها الأخير ساقطة في المنطقة لينفرد مصطفى محمد بالحارس ويسددها قوية صاروخية ترتطم بالقائم الأيسر للمرمى الصومالي وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 21 من عمر المباراة .

ويعود شيكابالا لاستقبال الكرة من الجانب الأيمن ويرسلها عرضية بوجه القدم تسبب ارتباك في الدفاع الصومالي وتصل لفرجاني ساسي الذي يسددها في ظل سقوط الحارس لكنها تمر بعيدا وتصل لعبدالله جمعة من الجانب الأيسر ويحصل الزمالك بعدها على ركلة حرة لم تشكل خطورة على المرمى .

ويستمر الطوفان الزملكاوي ويسفر الضغط عن الهدف الأول للفريق في الدقيقة 25 من عمر المباراة بعد كرة بينية عن طريق أشرف بن شرقي لينفرد مصطفى محمد بالمرمى ويودعها من فوق الحارس لتسكن الشباك وتعلن تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويمرر عبدالله جمعة عرضية يخرجها الدفاع ويرد الفريق الصومالي بهجمة وتسديدة من خارج المنطقة لكنها تفتقد الخطورة .

ويتعرض محمد حسن للإصابة بكرة مشتركة بوسط الملعب ويخرج لتلقي العلاج ويمرر فرجاني تمريرة متقنة ليضع بامبو في وضعية انفراد بالمرمى من الجانب الأيمن للمنطقة لكنه سددها بجوار القائم الأيسر لحارس المرمى الصومالي في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيمن بعد عرقلة حازم إمام ينفذها شيكابالا لكن يشتتها الدفاع بعدها يدفع الجهاز الفني بأولى تغييراته بنزول محمود عبدالعزيز “زيزو” بدلا من محمد حسن في الدقيقة 38 من عمر المباراة .

ويمرر جمعة عرضية من الجانب الأيسر يشتتها الدفاع الصومالي ويواصل الزمالك ضغطه وسط دفاع من ديكاداها يفسد الخطورة ومع الدقيقة الأخيرة انطلق كريم بامبو من الجانب الأيسر وتوغل داخل المنطقة لينفرد بالمرمى وحاول تسديد الكرة لكنها أخرجها الحارس لركنية. واحتسب الحكم التونسي دقيقة واحدة وقت بدل ضائع وتشهد اخر هجمات الزمالك من ركنية تمر عرضية وتتحول رأسية من بن شرقي ترتطم بالقائم وترتد لمصطفى محمد لكن يشتتها الدفاع ويطلق الحكم صافرته بتقدم الزمالك بهدف دون رد .