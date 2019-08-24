شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يواجه بطل «زنجبار» في الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من النسخة السابعة عشرة للكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت، عصر اليوم، على ملعب عماني بزنجبار والتي جمعت بين ماليندي بطل زنجبار ومقديشو سيتي بطل الصومال، بفوز ماليندي بهدف للا شيء، ليصعد للدور التمهيدي الثاني بفوزه بمجموع المباراتين بهدف للا شيء بعد أن سبق أن تعادل الفريقان سلبيًا في لقاء الذهاب الذي أقيم قبل نحو أسبوعين على الملعب نفسه.

بتلك النتيجة يصعد فريق ماليندي لملاقاة المصري البورسعيدي في الدور التمهيدي الثاني، حيث ستقام مباراة الذهاب بزنجبار أحد أيام 13، 14، 15 سبتمبر، فيما سيقام لقاء العودة في مصر أحد أيام 27، 28، 29 سبتمبر.