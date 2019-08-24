شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفوز على بارما بهدف «كيليني» في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز نادي يوفنتوس على مضيفه بارما بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب إينيو تارديني، في إطار الجولة الأولى من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.
أحرز جورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.
وحصد يوفنتوس أول ثلاث نقاط في مشواره نحو الدفاع عن لقبه، بينما فشل بارما في الحصول على أي نقاط.
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