شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسقط في فخ التعادل الإيجابي مع بلد الوليد في «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه بلد الوليد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب «سانتياجو بيرنابيو» بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم ريال مدريد بهدف في الدقيقة 82 عبر مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، ثم أحرز سيرجي جوارديولا هدف التعادل الثمين لبلد الوليد في الدقيقة 88.
وبهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى أربع نقاط في المركز الثاني لجدول الليجا الإسبانية، وهو نفس رصيد بلد الوليد، صاحب المركز الثالث.
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