الزمالك المصري يدك شباك بطل الصومال بسداسية نظيفة

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السبت 24 أغسطس 2019

كتب على احمد

افتتح الزمالك المصري، عهد مدربه الجديد الصربي ميتشو، بفوز ساحق على ضيفه ديكاداها الصومالي بنتيجة (6-0)، اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

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وضرب الأبيض، موعدًا مع جينريشن فوت بطل السنغال، بعدما كرر تفوقه على بطل الصومال، حيث فاز ذهابًا بنتيجة (7-0).

سجل أهداف الزمالك، مصطفى محمد "هدفين" في الدقيقتين 25 و52، وشيكابالا في الدقيقتين 67 و73، ومحمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 78، ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 85.