الزمالك المصري يدك شباك بطل الصومال بسداسية نظيفة

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السبت 24 أغسطس 2019
كتب
على احمد
افتتح الزمالك المصري، عهد مدربه الجديد الصربي ميتشو، بفوز ساحق على ضيفه ديكاداها الصومالي بنتيجة (6-0)، اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.
وضرب الأبيض، موعدًا مع جينريشن فوت بطل السنغال، بعدما كرر تفوقه على بطل الصومال، حيث فاز ذهابًا بنتيجة (7-0).
سجل أهداف الزمالك، مصطفى محمد "هدفين" في الدقيقتين 25 و52، وشيكابالا في الدقيقتين 67 و73، ومحمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 78، ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 85.
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