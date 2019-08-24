الرفاع البحريني يهزم الزوراء العراقي ويتقدم بالبطولة العربية

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السبت 24 أغسطس 2019

كتب على احمد

تأهل فريق لرفاع البحريني إلى دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه اليوم السبت، على فريق الزوراء العراقي، بهدف دون رد، ويخطف بطاقة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ليتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.



الهدف الوحيد سجله اللاعب مهدي درويش في الدقيقة 83 من المباراة.

شوط متكافئ

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الشوط الأول كان متكافئًا تمامًا من حيث الأداء والمحاولات، حيث أهدر كلا الفريقين عددًا من الفرص، رغم أن بداية المباراة شهدت أفضلية نسبية لفريق الزوراء. لكن سرعان ما استعاد الرفاع الغربي توازنه وتمكن من تهديد مرمى الزوراء، عبر اللاعب سيد هاشم ومحاولة أخرى لكميل حسان. وأهدر علاء عباس، أخطر فرص الزوراء، ورد الحارس تسديدة اللاعب حسين علي ومرت رأسية مهند عبد الرحيم فوق العارضة.

اللعب على الوقت

نجح الرفاع في زيادة الضغط النفسي على الزوراء بالحفاظ على شباكه واللعب بطريقة هادئة لأن التعادل كان كافيا لفريق الرفاع لخطف بطاقة التأهل. لكن مدرب فريق الرفاع نجح في الحفاظ على توازن الفريق، فيما لجأ حكيم شاكر للزيادة الهجومية دون فائدة فأضاع عماد محسن كرة خطرة.

وفشل مهند عبد الرحيم، في ترويض كرة على بعد ياردات من المرمى، فيما أهدر سيد هاشم انفرادًا تامًا لفريق الرفاع. وفي الدقيقة 83 استغل مهدي درويش خطأ حارس مرمى الزوراء فهد طالب، الذي أخطأ في إبعاد الكرة التي نفذت من ركلة حرة لتصدم بجسم مدافع الزوراء وتتهيأ أمام درويش، الذي لم يتأخر في هز الشباك ويخطف الهدف الذي بصم من خلاله الفريق البحرين على بطاقة المرور إلى دور الـ32. ورفع الرفاع رصيده إلى النقطة 9 فيما رفع اتحاد طنجة رصيده إلى النقطة 6 بفوزه على هورسيد الصومالي بنتيجة (6-1)، وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة الثالثة وهورسيد بدون نقاط.