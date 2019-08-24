Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 كتب على احمد أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن الفائز بسيارة موديل 2019، وذلك بعد توقعه الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا وراسينغ سانتاندير في دور الدرجة الثانية الإسباني.

Advertisements وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" مبروك الفائز من مصر ... توقع النتيجة الصحيحة وفاز بسيارة وحنتواصل معاه". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عن الفائز بسيارة موديل 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.