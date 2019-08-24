شكرا لقرائتكم رابطة الأندية تطالب اتحاد الكرة بتفعيل تشكيل لجنة لانتخاب مكتبها التنفيذي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت رابطة الأندية المحترفة خطابا إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم لتفعيل رابطة الاندية المحترفة واتخاذ اللازم قانوناً لانتخاب مكتب تنفيذي لرابطة الاندية المحترفة ، أعمالاً لاحكام المادة رقم ٦٢ من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم. وطالبت رابطة الأندية المحترفة في خطابها بضرورة استعجال أندية القسم الأول التي لم تقدم مرشحا يمثلها في رابطة الأندية ، وضرورة اخطار كل أندية الدوري الممتاز بمواعيد انتخاب وتشكيل مكتب تنيذي للرباطة، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات رابطة الأندية. وجاء الخطاب كالتالي: Advertisements



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