شكرا لقرائتكم غدا.. إنبى يعلن استعارة محمد شريف جناح الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن مسئولو إنبى، بشكل رسمى غداً الأحد، عن اتمام صفقة استعارة محمد شريف جناح الأهلى، لمدة موسم واحد، وذلك مقابل مليون جنيه و500 ألف جنيه بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك لدعم الخط الأمامى فى الموسم الجديد، بعد الحصول على توقيع اللاعب وإتمام الاتفاق الرسمى مع النادى الأهلى حول ضمه دون وجود بنداً بنية البيع حيث اكتفى النادى البترولى باستعارة اللاعب فقط لمدة موسم واحد. محمد شريف وضم إنبى، محمد شريف بناءً على رؤية على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى لمزيد من الدعم للخط الأمامى فى الموسم الجديد وسيتم اليوم الإعلان عن صفقة ضمه بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالتحاقه بالنادى البترولى وقيده فى قائمة الفريق على أن يتواجد غداً لأول مرة فى تدريبات الفريق البترولى بشكل رسمى بعد ضمه من الأهلى.

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