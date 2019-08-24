شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك وديكاداها.. فوز تاريخي للأبيض على بطل الصومال بسداسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك وديكاداها .. حقق الزمالك فوز كبير على ديكاداها الصومالي بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على إستاد برج العرب في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويصعد إلى دور الـ32 الإفريقي.

كان الزمالك قد فاز على ديكاداها بسبعة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمعهما على بتروسبورت لتصل حصيلة المباراتين إلى 13 هدف.

جاءت البداية هجومية من جانب الزمالك الذي ركز على الاستحواذ على الكرة وتسجيل هدف مبكر، وحصل على ركلة ركنية في الدقيقة الثانية ولكن شتتها لاعبي الفريق الصومالي، فيما حاول لاعبي ديكاداها الانتشار جيدا للحد من خطورة الزمالك ، قبل أن يشكل كريم بامبو أول خطورة حقيقة في الدقيقة الخامسة ولكن سددها بعيدا عن الثلاث خشبات.

وأضاع أشرف بن شرقي هدف في الدقيقة 7 من رأسية سددها فوق العارضة بعد متابعته لركلة ركنية من الزاوية اليمنى، وكثف الزمالك من هجومه من أجل الاستحواذ على اللعب وفتح ثغرة في صفوف المنافس، ولكن ظل لاعبي ديكاداها يقظين.

وفي الدقيقة 14 لعب شيكابالا كرة حرة ثابتة من أقصى الجبة اليمنى ولكن لعبها محمود علاء رأسية في شبكة ديكاداها من الخارج، ولعب علاء عرضية أخرى في الدقيقة 15 ولكن الحارس أبعدها من أمام رأسه وتحصل على خطأ على مدافع الزمالك.

وفي الدقيقة 20 تحصل ديكاداها على ركلة حرة مباشرة من خراج منطقة الـ18 ولكن سددها عبد العزيز قطوش بعيدا عن مرمى محمد أبو جبل ، فيما أضاع مصطفى محمد فرصة محققة للتسجيل من انفراد تام في الدقيقة 21 بعدما سدد الكرة في القائم الأيسر لحارس ديكاداها.

مباراة الزمالك وديكاداها .. هدف الزمالك الأول

وسدد فرجاني ساسي كرة مباغتة في الدقيقة 24 ولكنها مرت بجوار المقص الأيسر لمرمى الفريق الصومالي، واستمر ضغط الزمالك حتى تمكن مصطفى محمد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25 بعدما استغل تمريرة سحرية في ظهر دفاع ديكاداها ويضعها على يمين حارس الفريق الصومالي.

وواصل الزمالك ضغطه على ديكاداها من أجل تعزيز التقدم، في الوقت الذي لم يستسلم فيه الفريق الضيف وحاول تشكيل هجوم خاطف على المرمى الأبيض ولكن بدون أنياب هجومية، في ظل يقظة دفاع الزمالك.

وأضاع كريم بامبو فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 33 بعد تسلمه تمريرة سحرية من شيكابالا في ظهر مدافعي ديكاداها ، ولكن شتتها بامبو على يسار مرمى الفريق الصومالي.

وتحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 34 نتيجة عرقلة حازم إمام ، ولعبها شيكابالا مباشرة ولكنها ارتطمت بدفاع ديكاداها وتخرج عن منطقة الخطورة.

في الدقيقة 38 أجرى الزمالك تغييرا اضطراريا بنزول محمود عبد العزيز بدلا من محمد حسن بعد تعرض الأخير للإصابة، وعدم قدرته على استكمال المباراة.

وحاول الزمالك تعزيز تقدمه مستغلا تنويع طرق اللعب لاختراق دفاع الفريق الصومالي سواء من الأطراف أو العمق حتى نهاية الشوط الأول ولكن بدون جدوى، في الوقت الذي ظهرت فيه مساحات كبيرة في الخط الخلفي للزمالك، ولكن تواضع مستوى الفريق الصومالي منعهم من استغلال تلك المساحات.

واستمر ضغط الزمالك في الشوط الثاني والذي شهد مشاركة محمد عبد الشافي بدلا من كريم بامبو بين شوطي المباراة ، وتحصل على ركنية في الدقيقة 48 لعبها عبد الله جمعة ولكن لم يستغلها هجوم الفريق الأبيض.

مباراة الزمالك وديكاداها .. هدف الزمالك الثاني

وعزز مصطفى محمد تقدم الزمالك بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 52 من عرضية عبد الله جمعة الذي استلم تمريرة مميزة من بن شرقي، واستمرت محاولات الزمالك على أمل إحراز أكبر حصيلة من الأهداف.

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وأضاع مصطفى محمد هدف مؤكد في الدقيقة 64 بعدما أتيحت له فرصة خطيرة داخل منطقة ديكاداها.

مباراة الزمالك وديكاداها .. هدف الزمالك الثالث

وأحرز شيكابالا الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 67 بعد استغلال ارتباك دفاع ديكاداها واستلم الكرة وسددها على يسار حارس الفريق الصومالي.

وشارك عمر السعيد بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 69 من عمر المباراة في التغيير الأخير.

مباراة الزمالك وديكاداها .. هدف الزمالك الرابع

وأحرز شيكابالا الهدف الرابع في الدقيقة 72 من تسديدة رائعة بقدمه اليمنى من الجبهة اليمنى بم يتمكن التصدي لها.

مباراة الزمالك وديكاداها .. هدف الزمالك الخامس

واحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 76 وسددها محمود علاء ولكن تصدى لها حارس ديكاداها ليحتسب الحكم ركلة جزاء جديدة من المتابعة للكرة، ويسددها علاء مرة أخرى ويحرز منها الهدف الخامس في الدقيقة 78.

مباراة الزمالك وديكاداها .. هدف الزمالك السادس

وأضاف محمود عبد العزيز الهدف السادس للزمالك في الدقيقة 85 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واستمر ضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة على أمل زيادة الحصيلة التهديفية واستغلال ضعف المنافس، ولكن بدون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بسداسية نظيفة.