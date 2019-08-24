شكرا لقرائتكم 30 دقيقة.. البلدوزر يتقدم للزمالك بالهدف الأول في مرمى ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الزمالك على ديكاداها الصومالي بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على إستاد برج العرب في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت البداية هجومية من جانب الزمالك الذي ركز على الاستحواذ على الكرة وتسجيل هدف مبكر، وحصل على ركلة ركنية في الدقيقة الثانية ولكن طفشها لاعبي الفريق الصومالي، فيما حاول لاعبي ديكاداها الانتشار جيدا للحد من خطورة الزمالك ، قبل أن يشكل كريم بامبو أول خطورة حقيقة في الدقيقة الخامسة ولكن سددها بعيدا عن الثلاث خشبات.

وأضاع أشرف بن شرقي هدف في الدقيقة 7 من رأسية سددها فوق العارضة بعد متابعته لركلة ركنية من الزاوية اليمنى، وكثف الزمالك من هجومه من أجل الاستحواذ على اللعب وفتح ثغرة في صفوف المنافس، ولكن ظل لاعبي ديكاداها يقظين.

وفي الدقيقة 14 لعب شيكابالا كرة حرة ثابتة من أقصى الجبة اليمنى ولكن لعبها محمود علاء رأسية في شبكة ديكاداها من الخارج، ولعب علاء عرضية أخرى في الدقيقة 15 ولكن الحارس أبعدها من أمام رأسه وتحصل على خطأ على مدافع الزمالك.

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وفي الدقيقة 20 تحصل ديكاداها على ركلة حرة مباشرة من خراج منطقة الـ18 ولكن سددها عبد العزيز قطوش بعيدا عن مرمى محمد أبو جبل ، فيما أضاع مصطفى محمد فرصة محققة للتسجيل من انفراد تام في الدقيقة 21 بعدما سدد الكرة في القائم الأيسر لحارس ديكاداها.

وسدد فرجاني ساسي كرة مباغتة في الدقيقة 24 ولكنها مرت بجوار المقص الأيسر لمرمى الفريق الصومالي، واستمر ضغط الزمالك حتى تمكن مصطفى محمد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25 بعدما استغل تمريرة سحرية في ظهر دفاع ديكاداها ويضعها على يمين حارس الفريق الصومالي.

وواصل الزمالك ضغطه على ديكاداها من أجل تعزيز التقدم، في الوقت الذي لم يستسلم فيه الفريق الضيف وحاول تشكيل هجوم خاطف على المرمى الأبيض ولكن بدون أنياب هجومية، في ظل يقظة دفاع الزمالك.