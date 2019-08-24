السباح ياسين الشماع يحصل على الميدالية الفضية بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب...

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جدة - عمرو شويل حقق السباح المصري ياسين الشماع ميدالية فضية جديدة أضيفت لرصيد بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. Advertisements وجاء الشماع في المركز الثاني بترتيب سباق 200 متر متنوع بعدما حقق زمنا قدره 2 دقيقة و2 ثانية و49 جزء من الثانية. وفي ذات السباق حل محمد سامي السباح المصري بالمركز الرابع بزمن قدره 2 دقيقة و4 ثواني 87 جزء من الثانية.

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