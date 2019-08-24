شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول.. الزمالك 1 – 0 ديكاداها.. الأبيض يكتفي بهدف وحيد ويضيع عدة فرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالي بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف ، في المباراة التي تجمعهما على إستاد برج العرب في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت البداية هجومية من جانب الزمالك الذي ركز على الاستحواذ على الكرة وتسجيل هدف مبكر، وحصل على ركلة ركنية في الدقيقة الثانية ولكن طفشها لاعبي الفريق الصومالي، فيما حاول لاعبي ديكاداها الانتشار جيدا للحد من خطورة الزمالك ، قبل أن يشكل كريم بامبو أول خطورة حقيقة في الدقيقة الخامسة ولكن سددها بعيدا عن الثلاث خشبات.

وأضاع أشرف بن شرقي هدف في الدقيقة 7 من رأسية سددها فوق العارضة بعد متابعته لركلة ركنية من الزاوية اليمنى، وكثف الزمالك من هجومه من أجل الاستحواذ على اللعب وفتح ثغرة في صفوف المنافس، ولكن ظل لاعبي ديكاداها يقظين.

وفي الدقيقة 14 لعب شيكابالا كرة حرة ثابتة من أقصى الجبة اليمنى ولكن لعبها محمود علاء رأسية في شبكة ديكاداها من الخارج، ولعب علاء عرضية أخرى في الدقيقة 15 ولكن الحارس أبعدها من أمام رأسه وتحصل على خطأ على مدافع الزمالك.

وفي الدقيقة 20 تحصل ديكاداها على ركلة حرة مباشرة من خراج منطقة الـ18 ولكن سددها عبد العزيز قطوش بعيدا عن مرمى محمد أبو جبل ، فيما أضاع مصطفى محمد فرصة محققة للتسجيل من انفراد تام في الدقيقة 21 بعدما سدد الكرة في القائم الأيسر لحارس ديكاداها.

وسدد فرجاني ساسي كرة مباغتة في الدقيقة 24 ولكنها مرت بجوار المقص الأيسر لمرمى الفريق الصومالي، واستمر ضغط الزمالك حتى تمكن مصطفى محمد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25 بعدما استغل تمريرة سحرية في ظهر دفاع ديكاداها ويضعها على يمين حارس الفريق الصومالي.

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وواصل الزمالك ضغطه على ديكاداها من أجل تعزيز التقدم، في الوقت الذي لم يستسلم فيه الفريق الضيف وحاول تشكيل هجوم خاطف على المرمى الأبيض ولكن بدون أنياب هجومية، في ظل يقظة دفاع الزمالك.

وأضاع كريم بامبو فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 33 بعد تسلمه تمريرة سحرية من شيكابالا في ظهر مدافعي ديكاداها ، ولكن شتتها بامبو على يسار مرمى الفريق الصومالي.

وتحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 34 نتيجة عرقلة حازم إمام ، ولعبها شيكابالا مباشرة ولكنها ارتطمت بدفاع ديكاداها وتخرج عن منطقة الخطورة.

في الدقيقة 38 أجرى الزمالك تغييرا اضطراريا بنزول محمود عبد العزيز بدلا من محمد حسن بعد تعرض الأخير للإصابة، وعدم قدرته على استكمال المباراة.

وحاول الزمالك تعزيز تقدمه مستغلا تنويع طرق اللعب لاختراق دفاع الفريق الصومالي سواء من الأطراف أو العمق حتى نهاية الشوط الأول ولكن بدون جدوى، في الوقت الذي ظهرت فيه مساحات كبيرة في الخط الخلفي للزمالك، ولكن تواضع مستوى الفريق الصومالي منعهم من استغلال تلك المساحات.