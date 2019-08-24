شكرا لقرائتكم انتصار تاريخى للأبيض.. الزمالك يكتسح ديكاداها بسداسية فى دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق الساحرة المستديرة فى كافة أنحاء الوطن العربي المباراة المرتقبة للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ضد ديكاداها الصومالى فى اياب الدور التمهيدى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. فاز الزمالك فى المباراة الأولى بسباعية نظيفة حسمت نتيجة التأهل لدور الـ32 للمباراة مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة اليوم نظراً لضعف المنافس. ويقود الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك أولى مباريات الرسمية مع الفريق الأبيض بعد التعاقد معه قبل أيام لخلافة خالد جلال المدير الفنى المستقيل على خلفية النتائج السيئة.

الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع. 90: شيكابالا يفرط فى الهدف السابع من حدود الستة ياردة. 85: محمود عبد العزيز يسجل هدف من طلقة نارية هى الأجمل بالمباراة. 78: محمود علاء يسجل الهدف الخامس للزمالك.

76: ضربة جزاء ثانية للزمالك بعد اهدار محمود علاء الأولى

75: ضربة جزاء لشيكابالا. ​73: شيكابالا يضيف هدف الزمالك الرابع. 72: بن شرقى يضع كرة فى القائم. 71: شيكابالا يطلق قذيفة فوق المرمى. 70: رأسية لعمر السعيد خارج المرمى.

68: خروج مصطفى محمد ونزول عمر السعيد. 66: شيكابالا يسجل الهدف الثالث للزمالك. 63: مصطفى محمد يهدر تسجيل الهدف الثالث للزمالك بغرابة شديدة. 60 ركنية ثانية فى دقيقة واحدة للزمالك وضغط هجومى. 59: محمد عبد الشافى يسدد بقوة والحارس يحولها ركنية. 56: استئناف المباراة بعد علاج ساسى ولاعب ديكاداها. 51: مصطفى محمد يسجل هدف الزمالك الثانى من عرضية عبد الله جمعه. 46: شيكابالا يسعى للتهديف من الهجوم بالعمق وديكاداها يغلق أمام مرماه. إنطلاق الشوط الثانى للمباراة. انتهاء الشوط الأول 45: الزمالك يفرط فى هدف التعزيز بهجمة خطيرة. 42: محمد عبد الغنى يقطع هجمة مرتدة خطيرة. 40: مرور 40 دقيقة من المباراة والنتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف. 38: نزول محمود عبد العزيز بدل محمد حسن المصاب. Advertisements 37: فعالية الزمالك الهجومية تراجعتت بعد الهدف الأول. 36: شيكابالا يسدد كرة ضعيفة فى يد الحارس. 34: حازم امام يحصل على ضربة حرة من حدود منطقة الجزاء. 33: اللعب يتحول الى لعب تعاونى بين الفريقين.

30: ديكاداها يسدد تصويبة قوية على أبو جبل. 27: الزمالك يفرط فى هجمة سهلة عن طريق فرجانى ساسى. 25: مصطفى محمد يسجل الهدف الأول للزمالك. 24: تصويبة نارية لفرجانى ساسى تخرج بعيدة عن المرمى. 21: القائم يحرم مصطفى محمد من هدف صاروخى. 19: ديكاداها يحصل على خطأ أول من حدود منطقة الجزاء. 17: الزمالك يواصل الضغط العالى على ديكاداها بدون أهداف. 15: خطأ على محمود علاء بعد اصطدامه بحارس ديكاداها. 13: رأسية قوية من محمود علاء تخرج فى الشباك. 12: الزمالك يحصل على خطأ من حدود منطقة الجزاء لحازم امام. 10: الزمالك يحصل على ركنية ثالثة من الجبهة اليسرى. 09: تسديدة نارية لمحمد حسن لاعب الزمالك تخرج بجوار القائم. 08: هجمة خطيرة للزمالك من الجبهتين اليمنى واليسرى. 06: ركنية ثانية للزمالك من الجبهة اليمنى لحازم إمام. 05: كريم بامبو يهدر انفراد من تمريرة شيكابالا السحرية. 04: ديكاداها يفشل فى بناء هجمة والوصول لمنتصف الملعب. 02: الزمالك يلجأ للهجوم الضاغط بهدف تسجيل هدف مبكر. 01: أشرف بن شرقى يحصل على الركنية الأولى من الجبهة اليسرى. 00: إنطلاق المباراة أعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك تشكيلة الفريق والتى جاءت كالتالي.

تشكيل الزمالك

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