الأثنين.. الاتحاد السكندرى يواجه العربى الكويتى فى البطولة العربية...

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جدة - عمرو شويل يستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة العربى الكويتى ضمن مباريات الدور الـ 32 للبطولة العربية، المقرر لها الاثنين 26 أغسطس الجارى. Advertisements وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم لطاقم تحكيم سعودى مكون من محمد الهويش حكم ساحة و عبدالرحيم الشمرى حكم مساعد و الاماراتى سبيت عبيد حكم مساعد ثانى و عمر ال على حكم ثالث ويراقب المباراة البحرينى نجم يوسف . وتضم بعثة الاتحاد السكندرى فى الكويت 22 لاعبًا وهم: محمود الزنفلى ومحمود شعبان ومحمود رزق ومحمد أنور وأحمد نبيل وخالد متولى ونور السيد وكريم الديب ورزاق سيسيه ومحمد ناجى جدو ومروان النجار وخالد قمر والسيد سالم وإسلام جمال وأيمن السيد وعماد السيد وأحمد حجى وأحمد رفعت وصبحى سليمان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل، بالإضافة إلى الجهاز الفنى الذى يضم طلعت يوسف مدير فنى وعبد الجليل إمام مدير الكرة ومنير عقيلة مدرب عام ومحمد إبراهيم مدرب عام وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال ومجدى بهلول مدرب حراس وهانى أحمد مدرب وعمرو الاشلم طبيب الفريق وسمير محجوب مدير إدارى وأحمد متولى إدارى وإسلام السيد علاج طبيعى ومحمد حسن علاج طبيعى وفاروق جعفر ومحمد عبد الجليل وكريم أحمد مصور الفريق.

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