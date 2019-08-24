شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدى يفوز على كهرباء الإسماعيلية 2-1 وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق المصري البورسعيدى على كهرباء الاسماعيلية أحد أندية القسم الثاني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن استعدادات الفريق البورسعيدى لإنطلاق مبارياته بالموسم الجديد والتي يستهلها بمواجهة ماليندي بطل زنجبار في المباراة المقرر إقامتها أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر المقبل بزنجبار ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي الأول من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقد استغل إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى المباراة في الدفع بعدد كبير من لاعبيه الناشئين الذين لم يشاركوا بشكل كبير خلال المباراتين الوديتين الماضيتين أمام المقاصة وانبي وهما المباراتين اللتين انتهيتا بالتعادل 1/1 ، 0/0 على الترتيب ، حيث ظهر عدد كبير من الناشئين بشكل مبشر للغاية على مدار شوطي المباراة التي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، حيث تقدم فريق الكهرباء بهدف في الدقيقة الثالثة والعشرين قبل أن ينجح المتألق عبد الرحمن زين في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والعشرين.

وفي الشوط الثاني استطاع النيجيري أوستن أموتو ترجمة سيطرة فريقه بإحرازه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الحادية عشر واستمر الشوط الثاني على وتيرة واحدة سيطرة من جانب فريق المصري ودفاع من جانب فريق الكهرباء لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.