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حمدالله والغنام يشاركان في تدريبات النصر الجماعية استعداداً للسد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النصر يوم السبت مشاركة نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع سلطان الغنام في تدريبات الفريق الجماعية استعداداً لمباراة السد.

وأصيب كلا اللاعبين في مباراة الفريق الدورية الأولى أمام ضمك، إذ غادر حمدالله اللقاء بسبب إصابة في الكاحل، فيما اضطر فيتوريا إلى تغيير الغنام بعد ارتفاع درجة حرارته.

ويلعب النصر يوم الاثنين مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري على ستاد الملك فهد الدوري في الرياض.

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