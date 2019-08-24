شكرا لقرائتكم اتفاق العطوي ينطلق بثنائية في مرمى الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص الاتفاق انتصاراً ثمينا أمام مضيفه الوحدة بفوزه 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في ختام المرحلة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتبادل الفريقان الهجمات التي بدأت أولاً للاتفاق حينما أهدر لاعبه محمد الكويكبي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله علي محنشي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق هجومه وتمكن لاعبه فواز الطريس من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 57 بعدما حول تمريرة زميله السلوفاكي فيليب كيش برأسه في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

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ورد الوحدة سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما تلقى مهاجمه البرازيلي ماركوس غوليرمي تمريرة متقنة من زميله فواز الصقور ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+5 تمكن التونسي نعيم سليتي لاعب الاتفاق من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من خلف المدافعين من زميله صالح القميزي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة حقق الاتفاق أول 3 نقاط له هذا الموسم ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، في حين بقي الوحدة بدون نقاط في المركز قبل الأخير.