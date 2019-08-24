شكرا لقرائتكم فيتوريا يضم أمرابط إلى قائمة النصر الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضم البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لاعب الوسط المغربي نور الدين أمرابط إلى قائمة الفريق الآسيوية التي ستواجه السد القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فيما قرر استبعاد المدافع البرازيلي مايكون عن القائمة.

واختار فيتوريا في فبراير الماضي قائمة لاعبين أجانب تشكلت من حارس المرمى الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون ومواطنه جوليانو بالإضافة إلى عبدالرزاق حمدالله، وواصل الاعتماد على القائمة ذاتها حتى تجاوز الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي البطولة.

وكان أمرابط عاملاً مهماً في حصول النصر على لقب دوري كأس محمد بن سلمان الموسم الماضي بعدما سجل 5 أهداف، فيما صنع 10 أهداف خلال 26 مباراة لعبها في المسابقة.

ويلعب النصر أمام السد في الرياض يوم الاثنين المقبل، وفي منتصف سبتمبر يرحل إلى الدوحة لملاقاته في مباراة الإياب.