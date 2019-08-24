شكرا لقرائتكم مهرجان أهداف في قمة فيورنتينا ونابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ نابولي مشواره في الموسم الجديد بانتصار مثير على ملعب مضيفه فيورنتينا 4 - 3 في أولى جولات الدوري الإيطالي.
على ملعب أرتيميو فرانكي بادر فيورنتينا بالتسجيل بعد مضي تسع دقائق عن طريق ايريك بولغار من ضربة جزاء. ورد درايس ميرتينز بهدف التعادل لنابولي في الدقيقة 38 ثم أضاف لورنزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.
وسجل نيكولا ميلنكوفيتش هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 52 ولكن بعد أربع دقائق فقط سجل خوزيه كاييخون الهدف الثالث لنابولي.
وتمكن الوافد الجديد كيفين برنس بواتينغ من تسجيل الهدف الثالث لفيورنتينا في الدقيقة 65 ولكن بعد دقيقتين فقط تكفل لورنزو إنسيني بتسجيل الهدف الثاني له والرابع لنابولي
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