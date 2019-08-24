شكرا لقرائتكم فان أنهولت يصعق يونايتد بهدف في الدقيقة الأخيرة ويعرضه لخسارته الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام ضيفه كريستال بالاس 1 - 2 في ثالث جولات الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شهدت فوز وست هام على واتفورد 3 - 1 وساوثهامبتون على برايتون 2 - صفر وليستر سيتي على شيفيلد يونايتد 2 - 1.

وعلى ملعب أولد ترافورد، سقط فريق مانشستر يونايتد على أرضه ووسط جماهيره في فخ الخسارة أمام ضيفه كريستال بالاس 1 - 2.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله جوردان أيو في الدقيقة 32، وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق دانيل جيمس في الدقيقة 89 قبل أن يسجل باترين فان أنهولت في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وأهدر ماركوس راشفورد ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة 70.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط في المركز الخامس ، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.

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وعلى ملعب فيكارج رود، تغلب وست هام على مضيفه واتفورد 3 - 1. وسجل أهداف وست هام مارك نوبل في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء وسباستيان هالر (هدفين) في الدقيقتين 64 و73، فيما سجل هدف واتفورد أندري غراي في الدقيقة 17. ورفع وست هام رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر وظل فريق واتفورد بلا نقاط.

وعلى ملعب فالمر، فاز ساوثهامبتون على مضيفه برايتون بهدفين نظيفين سجلهما موسى دجينيبو وناتان ريدموند في الدقيقتين 55 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. وشهدت المباراة طرد فلوران أندوني، لاعب برايتون، في الدقيقة 30.

وحصد ساوثهامبتون أول ثلاث نقاط له هذا الموسم في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد برايتون عند أربع نقاط في المركز السابع.

وعلى ملعب برامال لين، فاز ليستر سيتي على شيفيلد يونايتد 2 - 1. وسجل هدفي ليستر سيتي جيمي فاردي وهارفي بارنيس في الدقيقتين 38 و70، فيما سجل هدف شيفيلد يونايتد أوليفر مكبورني في الدقيقة 62. ورفع ليستر سيتي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند أربع نقاط في المركز التاسع.