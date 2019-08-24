الزمالك يكتسح ديكاداها بدوري أبطال أفريقيا فى أول مباراة لميتشو

تغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسداسية نظيفة أحرزهم مصطفى محمد "هدفين" وشيكابالا "هدفين" ومحمود علاء "هدف" ومحمود عبد العزيز "هدف"، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة، وبذلك يتأهل الأبيض إلى دور الـ32 لملاقاة بعد الفوز على بطل الصومال 12 / 0 فى مجموع المباراتين.

دخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى وكريم بامبو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل ديكاداها المواجهة بتشكيل مكون من:"حسن ابراهيم على فى حراسة المرمى، ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن وكاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي فى خط الدفاع، سيد علي بانا وداود عبد الله و عباس أمين و رايموند مروجي محمد فى خط الوسط، كليان محمد وعبد العزيز محمد اتوش فى خط الهجوم".

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.