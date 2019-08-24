الشباب يضع حدا لتفوق الفتح والتعادل السلبي يحسم ديربي سدير

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وضع الشباب حداً لتفوق الفتح في المواجهات الأخيرة وتغلب عليه 2-1 السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم الشباب بهدفين سجلهما الكولومبي دانيلو اسبريليا (1) والأرجنتيني كريستيان غوانكا (49 من ركلة جزاء)، وقلص الفتح النتيجة بواسطة المغربي مروان سعدان (90 من ركلة جزاء).

وفاجأ الشباب مضيفه بهدف مبكر عندما لعب عبدالله الشامخ كرة داخل منطقة الجزاء انبرى لها اسبريليا ولعبها قوية الى يسار الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال (1).

ولاحت فرصة للفتح لتعديل النتيجة ولكن كرة الهولندي ميتشيل دي فريدي لم تجد من يتابعها داخل المرمى لتنتهي خطورتها (17).

وانقذ الحارس التونسي فاروق بن مصطفى مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة قوية، قبل أن تعود ويبعدها الدفاع للركنية (23).

وواصل بن مصطفى تألقه عندما تصدى لكرة مواطنه عبدالقادر الوسلاتي القوية قبل أن تعود ويتدخل الدفاع لابعادها (43).

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ومع انطلاقة الشوط الثاني، حصل الشباب على ركلة جزاء تصدى لتنفيذها غوانكا ولعب الكرة قوية الى يسار كوفال (49).

وفي الدقيقة الأخيرة، حصل الفتح على ركلة جزاء نفذها المغربي سعدان قوية الى يسار بن مصطفى (90) .

وفي مباراة ثانية، خيم التعادل السلبي على "دربي سدير" الذي جمع الفيصلي والفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وحصد الاتفاق ثلاث نقاط مستحقة إثر فوزه على الوحدة 2-0 سجلهما فواز الطريس (57) والتونسي نعيم السليتي (90+6) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ملخص مباره الشباب والفتح: