الأهلي: حائر بين 4 مدربين والحسم بنهاية الأسبوع

بات ما يشغل بال جماهير الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، هو ما يخص بإعلان الجهاز الفني للقلعة الحمراء، والتي تطالبهم المشجعين بضرورة اختيار مدير فني ذو خبرة الذي قادر على إعادة البطولات من جديد،وخاصة استعادة البطولة الأفريقية، وقد أشاروا أن تلك البطولة غابت عن ألأهلي منذ عام 2013.

ومن المتوقع أن يقوم النادي الأهلي عن بحسم ذلك الملف بنهاية الأسبوع الحالي، وسيتم الإعلان عن اسم المدير الفني ليستطيع البدء في تجهيز الفريق لخوض المباريات القادمة، وخاصة مباراة السوبر، والمقرر إقامتها منتصف الشهر المقبل.

وقام الأهلي بوضع الرتوش الأخيرة للمدير الفني القادم وأنه يجري حاليا دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب، وقد وقع الاختيار على 4 مدربين حازت إعجاب المجلس بالكامل، وقد تم بالفعل الدخول في مفاوضات معهم وأسمائهم هي كالأتي:

الإيطالي ماسيمو كاريرا، الألماني روجر شميت، الأسباني كيكي فلوريس، الكرواتي زوران ماميتش.