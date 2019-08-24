اهداف بالجملة: ملخص مباراة الزمالك وديكاداها 6-0 في إياب دوري ابطال افريقيا

ملخص مباراة الزمالك وديكاداها، في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يلتقى كلاً من الفريقين في تمام التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وسيكون مطالب الزمالك وسط جماهيره التي سوف تحضر بمعدل 10 ألاف شخص، ان يقدم أداء قوى والفوز بنتيجة كبيرة من الأهداف خاصة ان المنافس سهل للغاية.

الصربى ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” المدير الفني الجديد للزمالك سيقود الفريق اليوم في مواجهة ستكون سهلة، وستكون فرصة للتعرف على الفريق وإيجاد حل للتجانس بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى، ويعود ساسي للمشاركة في لقاء اليوم كما هناك أنباء على مشاركة حارس المرمى القادم من سموحة محمد أبو جبل بشكل أساسي في تلك المواجهة.

الزمالك يسعى بصفقاته التي على رأسها بن شرقي وشيكابالا أن يكون مختلفاً هذا الموسم، ويلعب الزمالك هذا الموسم على العديد من المحاور، مثل كاس مصر المستمرة من الموسم الماضي، وكاس الموسم الحالي، وكاس السوبر المصري وكاس السوبر الأفريقي بالإضافة إلي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الذي سوف يبدأ في سبتمبر، لذلك سيكون على المدرب الصربي الكثير من العمل للوصول إلي التشكيلة المثالية.

الزمالك يبدأ المواجهة اليوم بالعديد من العناصر الجديدة لتجربتها وقد يشارك لأول مرة كلاً من شيكابالا وبن شرقي وساسي من بداية اللقاء.

وكان الزمالك تحت قيادة المدير الفني المصري المؤقت محمد صلاح قد أنهى الأمور مبكراً بالفوز على الفريق الصومالي في لقاء الذهاب بسباعية نظيفة، وسيلعب الفريق تلك المواجهة من اجل التسجيل والفوز بنتيجة عريضه أيضاً.

ملخص مباراة الزمالك اليوم