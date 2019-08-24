الزمالك يقسو على ديكاداها الصومالي بنصف دستة أهداف

ملخص مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، في إياب دور الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في لقاء سيلعب على ملعب برج العرب بالإسكندرية تحت قيادة فنية صربيه لأول مرة، وسيكون على جماهير الزمالك الاطمئنان على الصفقات الجديدة ومدى التجانس بين اللاعبين في بداية المشوار بالموسم الكروي الجديد.
المباراة سوف تبدأ في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب برج العرب بمدية الإسكندرية وسط حضور جماهيري من المتوقع ان يكون ضعيف، لن يتجاوز العشر ألاف متفرج، وتذاع المباراة بشكل حصري فضائياً على قناة اون سبورت مع أستوديو تحليلي خاص بالمواجهة قبل وبعد نهاية اللقاء مباشرة.
وكان الزمالك قد فاز في اللقاء الأول قبل 10 أيام على الفريق الصومالي بسباعية نظيفه ليضع قدماً في الدور المقبل من بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، وكان يقوم تلك المباراة فنياً المدير الفني طارق يحيي الذي كان يدرب الفريق بشكل مؤقت قبل التعاقد ميتشو الذي تعاقد معه نادي الزمالك قبل أيام من الآن، سوف يقود الزمالك فنياً اليوم في اول مباراة رسميه له.
تشكيل الزمالك أمام فريق ديكاداها
حراسة المرمي : محمد ابو جبل
خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغنى – محمود علاء – عبد الله جمعه
خط الوسط : محمد حسن – فرجاني ساسي – شيكابالا – كريم بامبو – اشرف بن شرقي
خط الهجوم : مصطفي محمد.
- 7-0 نتيجة لقاء الذهاب لصالح نادي الزمالك، وخلال الساعتين المقبلتين سنتعرف على نتيجة مباراة الإياب.
- تسديدات من مصطفي محمد وشيكا ومحمود علاء، لكن مرور ربع ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين.
- هدف أول لصالح نادي الزمالك عن طريق مصطفي محمد في الدقيقة 23، وهجمات عديدز لزيادة الاهداف.
- فرص عديدة لصالح نادي الزملك عن طريق بامبو ومصطفي محمد وبن شرقي وشيكابالا لكن لم يتم تعزيز النتيجة بهدف أخر.
- نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف مصطفي محمد.
- في الدقيقة 52 مصطفي محمد يحرز الهدف الثاني له ولفريقه بعد عرضية من عبد الله جمعة.
- شيكا يحرز الهدف الثالث
- يضيف شيكا الهدف الرابع لفريقه والثاني له.
- محمود علاء بعد اهداره ركلة جزاء في الدقيقة 75 يحرز ركلة جزاء اخرى في الدقيقة 77.
- محمود عبد العزيز يحرز الهدف السادس في الدقيقة 86.
- نهاية المباراة بفوز الزمالك 6-0.