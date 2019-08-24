ملخص مباراة ريال مدريد وبلد الوليد 1-1 اليوم في الدوري الاسباني

ملخص مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الأسباني لكرة القدم في إطار الأسبوع الثاني من البطولة، ويلعب ريال مدريد مباراته الاولى هذا الموسم على ملعب سنتياغو برنابيو أمام نادي بلد الوليد، وسط حضور جماهيري متوقع أن يتخطى الـ 70 ألف متفرج لمشاهدة ريال مدريد خلال الموسم الكروي الجديد.

حيث يلعب اليوم السبت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوف تذاع المباراة عبر قناة bein sport hd3،بشكل حصري على شاشتها، وسيقوم بالتعليق على المواجهة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

ومن المتوقع ان تكون هناك تحيه خاصة للاعبين والمدير الفني عند نزولهم إلي أرصية ملعب المباراة، وسيحاول ريال مدريد الوصول للنقطة السادسة، بينما سيعمل نادي بلد الوليد على تعطيل الملكي.

ملخص مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تشكيل ريال مدريدالرسمي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

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الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو، كروس، إيسكو.

الهجوم: خاميس، بيل، بنزيما.

اما على مقاعد البدلاء لنادي ريال مدريد فيجلس كل من: نافاس، ميليتاو، ناتشو، فالفيردي، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور.