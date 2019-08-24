ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد في ثاني جولات الليغا

ملخص مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، في الأسبوع الثاني من الدوري الأسباني لكرة القدم، حيث يلعب ريال وبلد الوليد في لقاء مرتقب من قبل جماهير الليغا الأسبانية، التي تستعد لمشاهدة المباراة الأولى هذا الموسم في ملعب سنتياغو برنابيو ومشاهدة الفريق الذي كونه زين الدين زيدان وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد بعد الموسم المخيب الموسم الماضي يسعى هذا الموسم بعد استعادة مديره الفني زين الدين زيدان لتحقيق انطلاقة جيدة في الجولات الأولى من الليغا الأسبانية، وستكون مواجهة اليوم هي البداية التي سوف يسعى من خلال ريال مدريد بداية مشواره على أرضه، فأي نتيجة غير الفوز بتلك المواجهة سيكون هذا غير مقبول بالنسبة لجماهير الميرنجي.

ويغيب عن ريال مدريد في تلك المواجهة العديد من من اللاعبين لعل أبرزهم أديين هازارد الوافد الجديد للفريق، بالإضافة إلي يوفيتش ولوكا مودريتش، لكن الفريق لديه العديد من البدائل من المتاحة لتعويض اللاعبين الغائبين، خاصة أن الريال لديه عدة أيام في سوق الانتقالات الحالية قد يجلب فيها صفقة وحيدة على الأقل.

ملخص مباراة ريال مدريد اليوم

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل الفريق لمواجهة بلد الوليد، وظهر الكولومبي خاميس رودريجيز، أساسيًا في تشكيل الريال لأول مرة منذ 833 يومًا.