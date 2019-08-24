ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد 1-1 في الدوري الاسباني

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم، اقتنص بلد الوليد تعادل ثمين من ملعب سنتياغو برنابيو عندما تعادل مع ريال مدريد اليوم السبت بهدف لمثله في الجولة الثانية من مباريات الدوري الأسباني لكرة القدم.

يدخل الريال مباراته الثانية في الليغا اليوم على ملعبه ووسط جماهيره أمام بلد الوليد، وهي المواجهة التي يسعى من خلالها الملكي للوصول للنقطة السادسة بعد الفوز في الجولة الأفتتاحية مساء اليوم الساعة 7 مساءاُ بتوقيت القاهرة.

ويستمر غياب الجناح البلجيكي إيدين هازارد عن ريال مدريد بداعي الأصابة، حيث سيقود هجوم الملكي اليوم الثلاثي جاريث بيل وبنزيما وأيسكو أمام بلد الوليد في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة اليوم.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزاً في الجولة الأولى على سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه، ويحاول الملكي تحقيق الفوز الثاني عندما يستضيف اليوم بلد الوليد في السابعة مساءاً وهي المباراة التي تنقل عبر قناة bein sport hd3 بتعليق حفيظ دراجي .

وتقدم لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 82 قبل أن يتعادل سيرجو جوارديولا للضيوف بلد الوليد في الدقيقة 88.