شكرا لقرائتكم خبر عن رجال السباحة يحصدون فضية التتابع 100 متر متنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد منتخب السباحة للرجال ميدالية فضية جديدة أضيفت إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية والمقامة حاليا في المغرب. Advertisements وجاء المنتخب المصري للرجال في المركز الثاني بسباق التتابع 100 متر متنوع، بزمن قدره 3 دقائق و42 ثانية و47 جزء من الثانية. وجاء منتخب جنوب إفريقيا للرجال في المركز الأول للسباق بينما جاء منتخب الجزائر في الترتيب الثالث وحصد البرونزية.

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