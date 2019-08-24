شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعاقد مع " عندليب " إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الداخلية فى التعاقد مع أحمد عبد الفتاح " العندليب " لاعب إنبى السابق فى صفقة انتقال حر لتدعيم وسط الفريق بلاعبين جيدين فى إطار خطة الإدارة نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء من جديد .
وهبط الداخلية الموسم الماضى بعدما احتل المركز الأخير برصيد 27 نقطة ، بعد فترة من المواسم الجيدة قضاها الفريق بالدورى ، إلا أنه وبعد رحيل العديد من نجومه هبط الفريق للقسم الثانى .
كان مسئولو الداخلية قد تعاقدوا مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم أحمد سعد حارس مرمى أف سى مصر السابق ووائل فراج مهاجم طلائع الجيش وبتروجت الأسبق وإسلام صيام مدافع أسوان .
وقد حضر التوقيع عثمان الدسوقى المشرف العام على فريق الكرة بالداخلية ، وضياء عبد الصمد المدير الفنى للفريق ، ومحمد جمال وكيل أعمال اللاعب .
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