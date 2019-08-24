سوبر كورة.. شاهد طفل زملكاوى يبعث برسالة لـ بن شرقى فى لقاء الزمالك وديكاداها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل طفل زملكاوى رسالة لـ أشرف بن شرقى فى لقاء الزمالك وديكاداها من زمن المباراة التى تجمع فريقه بـ ديكاداها الصومالى على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.

يلعب الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع حازم إمام -محمود علاء- محمد عبد الغنى-عبد الله جمعة، وفى الوسط محمد حسن - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى- كريم بامبو – شيكابالا، ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد Advertisements فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من محمد عواد حارس مرمى - عمر السعيد - محمود الونش - يوسف اوباما - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي- محمود عبد العزيز. لمعرفة ماذا طلب الطفل الزملكاوى من أشرف بن شرقي شاهد الفيديو عبر سوبر كورة

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