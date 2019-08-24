سوبر كورة.. الجنايني يفتح ملفات الجبلاية الشائكة عبر 10 تصريحات حاسمة.. فيديوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة العديد من الملفات الشائكة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم (السبت)، حيث اتخذ العديد من القرارات المهمة التى تعد بمثابة خطة عمل لتطوير الكرة المصرية وإعادتها إلى مسارها الصحيح خلال المرحلة المقبلة. ويرصد "سوبر كورة" فى فيديو جراف أهم 10 تصريحات التى أطلقها عمرو الجناينى خلال مؤتمر اليوم، والتى جاءت على النحو التالى: Advertisements لمشاهدة الفيديو جراف عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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