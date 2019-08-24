رباعي سيدات الاسكواش يتأهلن إلى ربع نهائي بطولة دلهي الدولية بالهند

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الرباعي المصري فريدة محمد وسلمي يوسف ومنّه حامد وهنا معتز، في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دلهي الدولية لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها الهند في حتى 27 أغسطس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 12 ألف دولار. وجاءت نتائج اللاعبات في دور ال 16 كالتالي: فوز فريدة محمد على منافستها الهندية أورواشي جوشي بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها كالتالي: 13-11, 11-3, 11-5 Advertisements فيما فازت سلمي يوسف على الهندية سانيكا شودارى بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها كالتالي:11-2, 11-7, 11-8 . وتغلبت منّه حامد على الهندية أبيشيك شانون بنتيجة 3-0 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:11-5, 11-1, 11-2 . وأخيرا فازت هنا معتز على الهندية ميجا باتيا بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها كالتالي:11-8, 11-2, 11-3 .

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