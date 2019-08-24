حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، وليد العطار قائماً بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية بعد استقالة ثروت سويلم عمرو الجناينى فى رسالة للأهلاوية:لا أعرف المجاملات وآرائى على فيس بوك شخصية وليد العطار قائماً بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية بعد استقالة ثروت سويلم عمرو الجناينى: إعلان جدول الدورى كاملا خلال أيام وتطبيق اللوائح على الجميع اتحاد الكرة: نفاضل بين 7 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الأربعاء المقبل عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى Advertisements جهاد جريشة : الأهلى أتظلم فى ضربة جزاء أمام بيراميدز الخطيب يعقد جلسة مع لجنة التخطيط لبحث ملف خليفة لاسارتي مدرب الاهلى الجديد..شميت وفلوريس يبتعدان عن الصورة الزمالك يوافق على انتقال بهاء مجدى للمصرى بشرط "الكاش"

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