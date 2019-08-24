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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 8 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 24 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، وليد العطار قائماً بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية بعد استقالة ثروت سويلم

عمرو الجناينى فى رسالة للأهلاوية:لا أعرف المجاملات وآرائى على فيس بوك شخصية

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وليد العطار قائماً بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية بعد استقالة ثروت سويلم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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