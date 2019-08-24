شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسداسية نظيفة أحرزهم مصطفى محمد "هدفين" وشيكابالا "هدفين" ومحمود علاء "هدف" ومحمود عبد العزيز "هدف"، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة، وبذلك يتأهل الأبيض إلى دور الـ32 لملاقاة بعد الفوز على بطل الصومال 12 / 0 فى مجموع المباراتين ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.

تشكيل الفريقان

دخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى وكريم بامبو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل ديكاداها المواجهة بتشكيل مكون من:"حسن ابراهيم على فى حراسة المرمى، ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن وكاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي فى خط الدفاع، سيد علي بانا وداود عبد الله و عباس أمين و رايموند مروجي محمد فى خط الوسط، كليان محمد وعبد العزيز محمد اتوش فى خط الهجوم".

الشوط الأول

جاءت البداية هجومية من جانب الزمالك عن طريق توغل بن شرقى داخل منطقة جزاء ديكاداها ونجح فى النهاية فى الحصول على ركنية لم يستغلها الأبيض وفى الدقيقة 5 مرر ساسى الكرة إلى شيكابالا الذى مررها بشكل رائع إلى بامبو داخل منطقة جزاء الفريق الصومالى ولكن لم يحسن استغلال الفرصة ليسدد الكرة أعلى من مرمى ديكاداها وفى الدقيقة 7، مرر شيكابالا عرضية من ركنية على رأس بن شرقى الذى حولها خارج مرمى الفريق الصومالى وواصل الزمالك هجماته دون جدوى.

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فى الدقيقة 21، تحرك مصطفى محمد مهاجم الزمالك ليمرر إلى شيكابالا الذى مرر له الكرة مرة أخرى لينفرد مهاجم الأبيض بمرمى الفريق الصومالى ولكنه سدد الكرة فى العارضة ثم واصل الأبيض هجماته وسدد ساسى كرة مقوسة ولكنها مرت بجوار قائم الفريق الصومالى وفى الدقيقة 25 مرر المغربى أشرف بن شرقى كرة رائعة إلى مصطفى محمد الذى سددها وحاول حارس الفريق الصومالى إبعادها ولكنها سكنت شباكه وسط هتافات بعد ذلك من جمهور الأبيض الحاضرين المباراة بأعداد قليلة لمطالبة اللاعبين بمواصلة الهجوم وزيادة عدد الأهداف فى الدقائق القادمة.

توقفت المباراة فى الدقيقة 31 لعلاج محمد حسن لاعب وسط الفريق الأبيض واستغل الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق ذلك التوقف لتوجيه بعض التعليمات لشيكابالا قائد الفريق الأبيض وقام الحكم باستئناف اللقاء بعد خروج محمد حسن لاستكمال العلاج فى الخارج ومرر ساسى الكرة إلى شيكابالا الذى حولها بطريقة رائعة إلى بامبو داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد الكرة خارج المرمى وأجرى ميتشو أولى تغييرات الزمالك اضطرارياً بالدفع محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من المصاب محمد حسن فى الدقيقة 38 بينما أهدر كريم بامبو فرصة سجيل الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 45 ثم حرم القائم، المغربى بن شرقى من تسجيل هدفا للأبيض بعد استقباله عرضية من ركنية فى الدقيقة 46 حولها برأسية لكن جاءت فى القائم.

الشوط الثانى

دفع ميتشو بثانى تغييرات الزمالك بنزول محمد عبد الشافى بدلا من كريم بامبو فى بداية الشوط الثانى وتم تعديل مركز عبد الله جمعة ليصبح هو الجناح الأيسر وخلفه عبد الشافى فى مركز الظهر الأيسر ونجح عبد الله جمعة فى صناعة الهدف الثانى للزمالك بتمرير كرة عرضية رائعة قابلها مصطفى محمد برأسية فى مرمى ديكاداها لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح الفريق الأبيض فيما كاد عبد الشافى إن يضيف الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة جزاء الفريق الصومالى حولها الحارس إلى ركنية.

فى الدقيقة 65، صنع عبد الله جمعة فرصة رائعة لمصطفى محمد أمام مرمى الفريق الصومالى من عرضية ولكن تسديدة مصطفى محمد جاءت خارج مرمى الفريق الصومالى وفى الدقيقة 67 توغل شيكابالا وسجل هدف الأبيض الثالث من تسديدة سكنت شباك ديكاداها لتصبح النتيجة 3 / 0 لصالح فريقه ثم دفع ميتشو بآخر التغييرات بنزول عمر السعيد فى الدقيقة 69 بدلا من مصطفى محمد وحرمت العارضة مجددا المغربى أشرف بن شرقى من تسجيل هدفا للزمالك قبل أن يسجل شيكابالا الهدف الرابع فى الدقيقة 73 بقدمه اليمنى بعد استقباله لعرضية عبد الله جمعة بقدمه اليسرى واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك فى الدقيقة 75 لصالح الزمالك بعد تدخل مدافع بطل الصومال مع شيكابالا ولكن أهدرها محمود علاء حيث تصدى لها حارس الفريق الصومالى ولكن مع متابعة لبن شرقى حصل على ركلة جزاء جديدة للأبيض تقدم لها مجددا محمود علاء واستطاع فى تلك المرة تسجيلها لتصبح النتيجة 5 / 0 لصالح فريقه.

وفى الدقيقة 86، سدد محمود عبد العزيز "زيزو" كرة من على حدود منطقة جزاء ديكاداها سكنت مرمى بطل الصومال لتصبح النتيجة 6 / 0 لصالح أبناء ميت عقبة وحاول عمر السعيد تسجيل هدفا فى الوقت بدل الضائع من تسديدة ولكنها جاءت أعلى من مرمى بطل الصومال لتنتهى المباراة الأولى للأبيض تحت قيادة الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق بهذا الفوز بسداسية نظيفة.