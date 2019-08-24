شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ميتشو يمنح شيكابالا تعليمات خاصة أمام ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح محمود شيكابالا صانع ألعاب الفريق تعليمات خاصة خلال مواجهة ديكاداها الصومالى، التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 7/0.

وأحرز مصطفى محمد هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. فى حراسة المرمي: محمد ابو جبل، في خط الدفاع: حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعه، في خط الوسط: محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي، في خط الهجوم: مصطفي محمد.

وضم تشكيل ديكاداها كلاً من.. حراسة المرمى: حسن ابراهيم علي، خط الدفاع: ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي، خط الوسط: سيد علي بانا وداود عبد الله و عباس أمين و و رايموند مروجي محمد، خط الهجوم: كليان محمد وعبد العزيز محمد اتوش.

























































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