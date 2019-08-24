صور ..ناصر منسي يحتفل بزفافه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ناصر منسي لاعب طلائع الجيش بحفل زفافه في حضور أهله وأصدقائه وزملاءه من لاعبي الطلائع وبيراميدز وانضم ناصر منسي لصفوف طلائع الجيش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من بيراميدز في صفقة شملت التعاقد مع مهند لاشين ايضا . Advertisements ومنح الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس إجازة لناصر منسي للاحتفال بزواجه علي أن يعود للمران بداية من الأسبوع المقبل وبذلك يغيب اللاعب عن ودية الطلائع مع المنيا المقرر لها الخامسة عصر غدا الاحد استعدادا للموسم الجديد

ناصر منسي (1)



ناصر منسي (2)

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