سوبر كورة يكشف موعد تنصيب حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب حسن شحاتة نجم الزمالك والمنتخب السابق من العودة لقيادة المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى رحل عن تدريب المنتخب بعد صدمة الخروج المبكر من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا، فى بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصرى، أن حسن شحاتة سيتقلد منصب المدير الفنى للمنتخب الوطنى ويقود الفراعنة فى معسكر سبتمبر الذى ينطلق فى الثانى من الشهر القادم.

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