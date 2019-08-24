شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود عبد العزيز يسجل السادس للزمالك أمام ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمود عبد العزيز لاعب الزمالك، الهدف السادس لفريقه فى شباك ديكاداها الصومالى، بالدقيقة 85 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 7/0.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. فى حراسة المرمي: محمد ابو جبل، في خط الدفاع: حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعه، في خط الوسط: محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي، في خط الهجوم: مصطفي محمد.

وضم تشكيل ديكاداها كلاً من.. حراسة المرمى: حسن ابراهيم علي، خط الدفاع: ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي، خط الوسط: سيد علي بانا وداود عبد الله و عباس أمين و و رايموند مروجي محمد، خط الهجوم: كليان محمد وعبد العزيز محمد اتوش.