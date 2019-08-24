منتخب سيدات السباحة يحققون فضية التتابع 100 متر متنوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب السباحة المصري للسيدات الميدالية الفضية والمركز الثاني وأضاف ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. Advertisements وجاء الفريق المصري في المركز الثاني بزمن قدره 4 دقائق و20 ثانية و7 أجزاء من الثواني. وحل منتخب جنوب إفريقيا في المركز الأول بذات السباق وحصد الذهبية بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الثالث.

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