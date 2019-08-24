فيديو.. محمود علاء يسجل الخامس للزمالك من ركلة جزاء أمام ديكاداها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل محمود علاء هدف الزمالك الخامس أمام ديكاداها عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 76 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 7/0.
واحتسب الحكم ركلة جزاء سددها محمود علاء فى البداية وتصدى لها حارس الفريق الصومالى، قبل أن يحتسب ركلة جزاء ثانية وسجل منها محمود علاء الهدف الخامس لفريقه.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. فى حراسة المرمي: محمد ابو جبل، في خط الدفاع: حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعه، في خط الوسط: محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي، في خط الهجوم: مصطفي محمد.
وضم تشكيل ديكاداها كلاً من.. حراسة المرمى: حسن ابراهيم علي، خط الدفاع: ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي، خط الوسط: سيد علي بانا وداود عبد الله و عباس أمين و و رايموند مروجي محمد، خط الهجوم: كليان محمد وعبد العزيز محمد اتوش.
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