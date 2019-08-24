شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك 4 ديكاداها 0.. مصطفى محمد "2" وشيكابالا "2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 75 دقيقة من لقاء الزمالك، بتقدم الأبيض برباعية نظيفة أحرز مصطفى محمد "هدفين" وشيكابالا "هدفين"، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة.

تشكيل الفريقان

دخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمد حسن وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى وكريم بامبو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل ديكاداها المواجهة بتشكيل مكون من:"حسن ابراهيم على فى حراسة المرمى، ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن وكاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي فى خط الدفاع، سيد علي بانا وداود عبد الله و عباس أمين و رايموند مروجي محمد فى خط الوسط، كليان محمد وعبد العزيز محمد اتوش فى خط الهجوم".

الشوط الأول

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جاءت البداية هجومية من جانب الزمالك عن طريق توغل بن شرقى داخل منطقة جزاء ديكاداها ونجح فى النهاية فى الحصول على ركنية لم يستغلها الأبيض وفى الدقيقة 5 مرر ساسى الكرة إلى شيكابالا الذى مررها بشكل رائع إلى بامبو داخل منطقة جزاء الفريق الصومالى ولكن لم يحسن استغلال الفرصة ليسدد الكرة أعلى من مرمى ديكاداها وفى الدقيقة 7، مرر شيكابالا عرضية من ركنية على رأس بن شرقى الذى حولها خارج مرمى الفريق الصومالى وواصل الزمالك هجماته دون جدوى.

فى الدقيقة 21، تحرك مصطفى محمد مهاجم الزمالك ليمرر إلى شيكابالا الذى مرر له الكرة مرة أخرى لينفرد مهاجم الأبيض بمرمى الفريق الصومالى ولكنه سدد الكرة فى العارضة ثم واصل الأبيض هجماته وسدد ساسى كرة مقوسة ولكنها مرت بجوار قائم الفريق الصومالى وفى الدقيقة 25 مرر المغربى أشرف بن شرقى كرة رائعة إلى مصطفى محمد الذى سددها وحاول حارس الفريق الصومالى إبعادها ولكنها سكنت شباكه وسط هتافات بعد ذلك من جمهور الأبيض الحاضرين المباراة بأعداد قليلة لمطالبة اللاعبين بمواصلة الهجوم وزيادة عدد الأهداف فى الدقائق القادمة.

توقفت المباراة فى الدقيقة 31 لعلاج محمد حسن لاعب وسط الفريق الأبيض واستغل الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق ذلك التوقف لتوجيه بعض التعليمات لشيكابالا قائد الفريق الأبيض وقام الحكم باستئناف اللقاء بعد خروج محمد حسن لاستكمال العلاج فى الخارج ومرر ساسى الكرة إلى شيكابالا الذى حولها بطريقة رائعة إلى بامبو داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد الكرة خارج المرمى وأجرى ميتشو أولى تغييرات الزمالك اضطرارياً بالدفع محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من المصاب محمد حسن فى الدقيقة 38 بينما أهدر كريم بامبو فرصة سجيل الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 45 ثم حرم القائم، المغربى بن شرقى من تسجيل هدفا للأبيض بعد استقباله عرضية من ركنية فى الدقيقة 46 حولها برأسية لكن جاءت فى القائم.

الشوط الثانى

دفع ميتشو بثانى تغييرات الزمالك بنزول محمد عبد الشافى بدلا من كريم بامبو فى بداية الشوط الثانى وتم تعديل مركز عبد الله جمعة ليصبح هو الجناح الأيسر وخلفه عبد الشافى فى مركز الظهر الأيسر ونجح عبد الله جمعة فى صناعة الهدف الثانى للزمالك بتمرير كرة عرضية رائعة قابلها مصطفى محمد برأسية فى مرمى ديكاداها لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح الفريق الأبيض فيما كاد عبد الشافى إن يضيف الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة جزاء الفريق الصومالى حولها الحارس إلى ركنية.

فى الدقيقة 65، صنع عبد الله جمعة فرصة رائعة لمصطفى محمد أمام مرمى الفريق الصومالى من عرضية ولكن تسديدة مصطفى محمد جاءت خارج مرمى الفريق الصومالى وفى الدقيقة 67 توغل شيكابالا وسجل هدف الأبيض الثالث من تسديدة سكنت شباك ديكاداها لتصبح النتيجة 3 / 0 لصالح فريقه ثم دفع ميتشو بآخر التغييرات بنزول عمر السعيد فى الدقيقة 69 بدلا من مصطفى محمد وحرمت العارضة مجددا المغربى أشرف بن شرقى من تسجيل هدفا للزمالك قبل أن يسجل شيكابالا الهدف الرابع فى الدقيقة 73 بقدمه اليمنى بعد استقباله لعرضية عبد الله جمعة بيسراه.