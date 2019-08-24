كلوب يعلق على الهدف الرائع لصلاح أمام آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

امتدح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن محمد صلاح أبهره للغاية في الهدف الثالث الذي أحرزه خلال مباراة أرسنال في الدوري الانجليزي.

وقال كلوب في تصريحاته عقب الفوز على أرسنال بنتيجة 3-1: "هدف محمد صلاح الثالث كان مبهر للغاية، لكن بشكل عام مستوى اللاعبين كان رائعًا، هويتنا استثنائية، وأظهرنا ذلك اليوم."

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وتابع: "نحن لدينا القوة الكافية للتعامل مع الضغوط التي نتعرض لها، لعبنا بدفاع متقدم، واللاعبين ظهروا بالشكل المطلوب، وتكمنا من تسجيل أهداف رائع."

وأضاف: "لقد كانت مباراة عبقرية من جانب فريقي في وقت مبكر من الموسم، لقد كان شيئًا رائعًا."

وأحرز محمد صلاح الهدفين الثاني والثالث، ليصل إلى 3 أهداف خلال 3 جولات لعبها في الدوري الانجليزي هذا الموسم.