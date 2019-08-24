"نجم اليوم".. كيف تناولت الصحف الإنجليزية تألق صلاح أمام آرسنال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع محمد صلاح نجم ليفربول أن ينجح في تسجيل هدفين أمام آرسنال في مباراة انتهت بنتيجة (3-1) ضمن الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإنجليزي.

صلاح - هداف بريميرليج في آخر موسمين- رفع رصيده من الأهداف إلى ثلاثة خلال هذا الموسم بعدما سجل في الجولة الأولى أمام نورويتش سيتي في مباراة انتهت بنتيجة (4-1) للريدز.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية بعد مستوى صلاح أمام آرسنال:

"صلاح نجم اليوم"

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على المستوى الذي ظهر عليه محمد صلاح بعدما سجل هدفين مع الريدز ليساهم في احتفاظ فريقه على قمة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد ثلاث انتصارات.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن صلاح فرض نفسه كنجم اليوم بعدما تسبب في ضربة جزاء لصالح فريقه ليحولها إلى هدف كما سجل هدفًا ثانيًا من طريقة رائعة عن طريق مراوغته ديفيد لويز.

"صلاح يسجل وليفربول يهيمن"

أشادت صحيفة "ميرور" البريطانية بالمستوى وتألق محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه بعدما سجل هدفين في شباك الجانرز.

صلاح أحرج ديفيد لويز مدافع آرسنال مرتين بعدما تسبب البرازيلي في ضربة جزاء في كرة الهدف الثاني وفشل في الوقوف أمام المصري لإبعاده عن فرصة التسجيل في الهدف الثالث.

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"صلاح وماتيب يمنحان الفوز للريدز"

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن صلاح استطاع أن يمنح الثقة لمدربه الألماني يورجن كلوب بعدما ظهر في الوقت المناسب وسجل هدفين للريدز.

الصحيفة أضافت أن هدفي صلاح وهدف المدافع الكاميروني جويل ماتيب منحا ليفربول الاحتفاظ بصدارة الدوري الإنجليزي وفض الشراكة مع آرسنال الذي تلقى الخسارة الأولى خلال هذا الموسم.

"صلاح يتغلب على لويز"

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن محمد صلاح نجم ليفربول نجح في التغلب على ديفيد لويز مدافع تشيلسي السابق وآرسنال الحالي مرتين بعدما استطاع النجم المصري أن يسجل مرتين بفضل المدافع البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول بفضل صلاح واصل الاحتفاظ بالصدارة للأسبوع الثاني على التوالي ليصبح رصيد الريدز تسع نقاط.

"سجل مثالي لصلاح"

نال محمد صلاح إشادة كبيرة من جانب صحيفة "إكسبريس" البريطانية حيث وضعت النجم المصري ضمن الأعلى تقييمًا بين الفريقين بعد مستواه أمام آرسنال بحصوله على تسع درجات.

الصحيفة قالت إن صلاح نجح في تسجيل هدفين أمام آرسنال بعد خطأ تسبب فيه المدافع البرازيلي ديفيد لويز سواء بارتكابه ضربة جزاء بعد عرقلة صلاح أو بفشله في إيقاف النجم المصري في كرة الهدف الثالث.