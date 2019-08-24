لويز يكشف كواليس حواره مع صلاح بسبب ركلة الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف ديفيد لويز، مدافع آرسنال، عن الحوار الذي دار بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعد مباراة الفريق التي انتهت بفوز الريدز (3-1) على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وكان صلاح أحرز هدفين في المباراة، بعدما ضاعف النتيجة لفريقه من ضربة جزاء تسبب فيها ديفيد لويز، قبل أن يسجل الثالث بعد مراوغة مدافع تشيلسي السابق قبل أن ينطلق بالكرة ويودعها في الشباك.

وقال لويز في تصريحات بعد المباراة عن ركلة الجزاء: "لقد كانت ردة فعل طبيعية".

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وأضاف: "لكنني تحدثت مع مو وأخبرني بأنني لم ألمسه".

وأتم قائلا: "أظهر لي الحكم بطاقة صفراء، وبالتالي لم أستطع ارتكاب خطأ في الهدف الثالث، وهو ما تسبب في التأثير على مستواي خلال بقية المباراة".

وسبق لصلاح مزاملة لويز في نادي تشيلسي عام 2014، حيث كان صديقا له.

يُذكر أن آرسنال انضم إلى قائمة الضحايا المفضلة لصلاح في جميع المسابقات بعدما استقبلت شباك الجانرز ستة أهداف في ست مباريات أمام الفرعون المصري.