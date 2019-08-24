مباشر دوري الأبطال.. الزمالك 4 - 0 ديكاداها الصومالي .. شيكابالا يسجل بتصويبة صاروخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على ديكاداها، في إطار إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم مصطفى محمد بالهدف الأول في الدقيقة 25، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وسجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدفين في الدقائق 66 و 73، قبل أن يحرز المدافع محمود علاء الهدف الخامس في الدقيقة 78.

واختتم محمود عبد العزيز أهداف الزمالك في الدقيقة 85، بعد تصويبة صاروخية وجدت طريقها في النهاية إلى شباك الفريق الصومالي.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: محمد حسن وفرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: كريم بامبو وأشرف بن شرقي وشيكابالا.

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خط الهجوم: مصطفى محمد.

مع بداية المباراة سيطر الزمالك على مجريات اللعب وهدد مرمى الفريق الصومالي منذ اللحظة الأولى، لكن جاءت الهجمة الأخطر في الدقيقة 9 بعد تصويبة محمد حسن من خارج منطقة الجزاء.

في الدقيقة 21 أهدر المهاجم مصطفى محمد فرصة سهلة لتسجل التقدم لفريق الزمالك، بعد تمريرة داخل منطقة جزاء الفريق الصومالي، سددها محمد بشكل غريب في القائم الأيسر.

وصحح مصطفى محمد ما فعله ليسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 25، بعد تمريرة سحرية من أشرف بن شرقي، استغلها المهاجم بشكل جيد وأسكنها في الشباك.

في الدقيقة 52، عاد مصطفى محمد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه بعد عرضية من عبد الله جمعة حولها محمد برأسه في الشباك.

وسجل محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 66، بعد استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ وسدد أرضية صاروخية سكنت الشباك.

وعاد شيكابالا ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء مع حلول الدقيقة 70، معلنا عن الهدف الرابع لفريقه الزمالك.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 75 من اللقاء بعد عرقلة شيكابالا داخل منطقة الجزاء، ليقرر محمود علاء التصدي لتصويبها إلا أن الحارس الصومالي استطاع أن يتصدى لها.

وبعد تصدي الحارس للركلة، توجه عمر السعيد لمتابعتها إلا أنه تعرض للعرقلة ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى لكن محمود علاء صوبها بنجاح هذه المرة مسجلًا خامس أهداف الزمالك في اللقاء.

وسدد محمود عبد العزيز تصويبة صاروخية في الدقيقة 85، لتجد طريقها في النهاية إلى شباك الفريق الصومالي.