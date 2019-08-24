6×6.. آرسنال الضحية المفضلة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هوايته بهز شباك آرسنال، بعدما أحرز ثنائية في شباك الجانرز قاد بها فريقه للفوز بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد" بثالث جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح في جميع مبارياته الأربعة التي خاضها على ملعبه ضد آرسنال، بما فيها عندما كان لاعبًا مع تشيلسي، مساهمًا بشكل عام في ثمانية أهداف خلال ست مباريات، بتسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين في بريميرليج.

جاءت البداية بقميص تشيلسي في مارس 2014 حين سجل صلاح هدفًا أمام آرسنال، قبل أن ينتقل إلى ليفربول ليسجل في أول مواسمه هدفًا ويصنع مثله في أغسطس 2017، ويعود في ديسمبر 2017 ليسجل هدفًا جديدًا.

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وفي الموسم الماضي، لم ينجح صلاح في التسجيل أمام آرسنال بالدور الأول بنوفمبر 2018، لكنه عاد في الدور الثاني ليسجل هدفًا ويصنع مثله في ديسمبر 2018، قبل أن يسجل اليوم السبت هدفين في شباك المدفعجية.

وانضم آرسنال إلى قائمة الضحايا المفضلة لصلاح بجميع المسابقات، بعدما مُنيت شباكه بستة أهداف أمام الفرعون المصري، بالتساوي مع أندية توتنهام وبورنموث وواتفورد، ويأتي خلفهم تشيلسي وساوثهامبتون وبولونيا (5 أهداف).

يُذكر أن صاحب الـ27 عامًا ساهم في 77 هدفًا خلال 77 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث أحرز 57 هدفًا وصنع 20 آخرين، ليشترك بمعدل هدف في كل مباراة منذ انتقاله للريدز في صيف 2017.