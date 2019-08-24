السباحة والثلاثي الحديث يمنحان مصر ميداليات ذهبية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

واصلت البعثة المصرية تألقها في دورة الألعاب الأفريقية، وحصدت 4 ميداليات ذهبية ، وميداليتين فضيتين وبرونزية.

وكانت للسباحة نصيب الأسد في الميداليات الذهبية، حيث حصد 3 ميداليات ذهب، بينما حصد الثلاثي الحديث ميدالية ذهبية.

حيث نجح على خلف في حصد ميدالية ذهبية في السباحة في منافسات 50 متر حرة للرجال بزمن قدره 22.17 ثانية محققا رقم قياسيا جديدا في دورة الألعاب الأفريقية.

وحصد أحمد أكرم ذهبيته الثانية في دورة الألعاب الأفريقية بعد تصدره سباق 1500 متر حرة رجال في منافسات السباحة بعد زمن قدره 15.19.49 دقيقة، وحقق زميله مروان العمراوي برونزية لمصر بزمن قدره 15.32.15.

وكانت الذهبية الثالثة للمتألقة هانيا مورو، التي حصدت إلى الان 4 ميداليات ذهب خلال دورة الألعاب الأفريقية، وحصدت مورو الذهب في منافسات السباحة سباق 800 م حرة سيدات بعد زمن قدره 8.54.01 دقيقة.

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وكانت الذهبية الرابعة من نصيب الترايثلون ( الثلاثي الحديث) عن طريق بسملة السلاموني.

وعلى جانب أخر حصد كل من محمد سامي وفريدة عثمان ميداليتين فضيتين في السباحة.

حيث حصدت السباحة المصرية فريدة عثمان ميدالية فضية في سباق 50 م حرة سيدات محققة زمن افريقي جديد 25.06 ثانية.

وحقق محمد سامي ميدالية فضية في منافسات السباحة لسباق 100 متر ظهر بعد زمن قدره 55.57 ثانية، خلف الجزائري عبد الله عرجوني الذي حقق الذهبية بزمن قدره 55.02 ثانية ليحقق رقما أفريقيا جديدا.

وبهذه الميداليات ارتفع رصيد مصر من الذهب إلى 25 ميدالية ذهبية، وحققت أيضا 29 فضية و19 برونزية ليصبح إجمالي ميداليات مصر في البطولة 73 ميدالية.