بالفيديو.. محمد صلاح يصل لسادس أهدافه أمام آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصل محمد صلاح، لاعب ليفربول، للهدف السادس له أمام فريق آرسنال، بعدما سجل ثنائية خلال مواجهة الريدز أمام الجانرز، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفه الأول خلال مباراة آرسنال مع حلول الدقيقة 49، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة لصالح ليفربول، إثر قيام ديفيد لويز مدافع آرسنال بجذب صلاح مع القميص.

وكان جويل ماتيب قد سجل الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 41، بعد عرضية من اللاعب أرنولد، استغلها ماتيب وحول الكرة برأسه في شباك الفريق اللندني آرسنال.

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وفي الدقية 56 تمكن صلاح من العودة مجددا وأحرز ثاني أهدافه في المباراة والثالث لفريقه، بعد مراوغة ناجحة وتسديد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، لتستقر في شباك حارس مرمى آرسنال.

وبتلك الثنائية، وصل صلاح لسادس أهدافه في شباك فريق آرسنال، بالإضافة لصناعة 3 أهداف أخرى لزملائه.

ويبحث كل من ليفربول وآرسنال عن الفوز من أجل صدارة الدوري الانجليزي منفردًا، وفي المقابل يمثل التعادل أمل المنافسين في التساوي معهم بقمة جدول الترتيب.